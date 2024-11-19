Свыше 90% составляет готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове

Бассейн «Бриз» в Дмитрове был открыт в 1988 году, а последний ремонт был проведен в 1996 году. Этот спортивный объект является единственным в Дмитровском городском округе, где есть отдельная чаша для обучения плаванию детей младше 7 лет, а также большая ванна размером 25 на 8 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2016 году бассейн был закрыт в связи с аварийным состоянием. В 2023 году благодаря поддержке Андрея Воробьева, бассейн был включен в масштабную государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья».

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин вместе с первым заместителем министра физической культуры и спорта Московской области Алексеем Перовым проверили темпы работ на этом спортивном объекте. Они осмотрели здание внутри и снаружи. Поговорили с подрядчиком.

В настоящее время окончен монтаж фасадных панелей, смонтированы система водоподготовки и индивидуальный тепловой пункт, окончен монтаж системы вентиляции и радиаторов тепла. В бассейне работает отопление. На 1-м этаже производится укладка напольной плитки, на 70% смонтирован потолок. На 2-м этаже завершены работы по укладке плитки и завершен монтаж потолков. Работы по благоустройству территории завершены на 90%.

«Жители ждут открытия спортивного объекта. Для них он важен по ряду причин. «Бриз» удобно расположен, для многих жителей — в шаговой доступности. Кроме того, до него легко добраться почти из любой точки города. Бассейн будет отделан по единому стандарту Минспорта. В здании появится ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе с доступом к сети Wi-Fi. Завершить все работы подрядчик должен до конца этого года», — отметил врип главы муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.