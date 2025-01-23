Свыше 600 дзюдоистов приняли участие в первенстве Московской области

В Орехово-Зуеве прошло первенство Подмосковья по дзюдо

В Орехово-Зуевском городском округе состоялось первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Соревнования собрали более 600 юных спортсменов из 34 команд региона. Схватки проводились в шести весовых категориях — от 34 до 55 кг.

​«Сегодня лучшие, что завоёвывает медали, отбираются на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы, воли, ловкости и для здорового образа жизни, и для спорта — это хороший вектор», — отметил президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.

​Первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло во дворце спорта «Молодёжный» в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.