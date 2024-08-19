Свыше 300 пловцов приняли участие в Кубке чемпионов Swimcup в Подмоскковье

В Красногорске на международном Кубке чемпионов Swimcup приняли участие свыше 300 любителей плавания на открытой воде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Соревнования прошли на пляже Рублево в акватории бухты Живописная. Зрители увидели старты в четырех дисциплинах: «Лайт 500 м», «Классик 1000 м», «Ультра 2000 м» и командная эстафета 3 по 300 м. Также в турнире приняли участие совсем еще юные пловцы, самым младшим из которых исполнилось по семь лет. Они преодолели дистанции 100 и 300 метров. Для большинства из них данные заплывы стали первым соревновательным опытом.

​Ознакомиться с результатами соревнований можно на сайте.

Финальный летний старт в рамках международного Кубка чемпионов Swimcup состоится 31 августа на берегу Озернинского водохранилища, расположенного в Рузском городском округе. Зарегистрироваться на заключительный летний турнир можно на сайте.

​На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже пять турниров Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 2000 любителей плавания. В заплывах участвовали признанные спортсмены: чемпион мира в категории «мастерс» Дмитрий Филиппов, чемпион России Дмитрий Баренин, серебряный призер чемпионата России на короткой воде Денис Гладченко, заслуженный мастер спорта Анна Артемова и многие другие. ​

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.