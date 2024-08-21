Свыше 230 команд примут участие в Кубке Берлина по баскетболу

В Кубке Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3 на 3 примут участие 238 команд. Турнир состоится 24 августа в городе Ногинск на Фонтанной площади, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В каждой команде выступят по четыре игрока — трое на площадке и один запасной, а также тренер коллектива.

​Самые массовые соревнования по стритболу в России пройдут в этом году в 12 категориях: юноши и девушки 2008 г. р. и младше, юноши и девушки 2010 г. р. и младше, юниоры и юниорки 2006 г. р. и младше, мужчины и женщины 2005 г. р. и старше, мужчины и женщины 1989–1993 гг. р., мужчины и женщины 1988 г. р. и старше. Также предусмотрена отдельная «семейная» категория без ограничений по возрасту. За Кубок Берлина среди юношей 2010 г. р. и младше сразятся 52 команды. Это самая многочисленная возрастная категория на турнире.

На Кубке Берлина в качестве почетных гостей будут присутствовать: чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков игрок сборной России, обладатель Кубка России Виктор Кейру. Участники и гости мероприятия смогут взять у именитых игроков автограф, а также сделать памятное фото.

​Дата проведения: 24 августа 2024 года.

​Место проведения: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица 3-го Интернационала, д. 44 (Фонтанная площадь).

​Программа мероприятия:

8:45 — старт регистрации участников (продлится до завершения первого тура в подгруппах, чтобы каждая команда имела возможность приехать ко времени своей первой игры);

10:00 — начало соревнований;

12:00 — торжественная церемония открытия;

14:00 — старт матчей плей-офф;

17:00 — начало финальных встреч;

18:00 — окончание соревнований.

​Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципальных образованиях Московской области. Первый Кубок Берлина был приурочен к 90-летию «Патриарха баскетбола». Кубок ежегодно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Давид Берлин внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них и двукратные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Также Давид Берлин — почетный гражданин Московской области и города Ногинск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.