Суперфинал Кубка Карякина собрал в Подмосковье более 1,5 тыс любителей шахмат

В парке культуры и отдыха города Лобня прошел Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам, объединивший более 1500 участников и зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Подмосковье, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути. Я хочу сказать спасибо Сергею за поддержку турнира и участникам за то, что продолжаете идти к цели. Всех вас ждем в следующем году. Уверен, турнир будет только расширяться», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​В рамках заключительного этапа Кубка состоялись сразу несколько турниров, в которых приняли участие шахматисты всех возрастов из 13 регионов нашей страны: Калужской, Ярославой, Пензенской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тверской, Новосибирской, Владимирской областей, Донецкой Народной Республики, Республики Калмыкия, Забайкальского края, Москвы и Московской области.

​«Мне очень приятно, что Кубок набирает обороты, что уже более 1500 любителей шахмат собрались на финале. Очень здорово, что такой интерес. Конечно, мы все организовываем ради детей. Хочу поблагодарить всех, без кого этот турнир не смог бы состояться. Большое спасибо губернатору Андрею Воробьеву, который нас поддерживает с первых же дней, как я возглавил федерацию шахмат Московской области. Когда мы начинали, то у нас было совсем скромное количество участников, около ста спортсменов, а сейчас у нас многократный прирост. Спасибо всем за то, что принимаете участие, мы будем дальше развиваться для вас и ради вас», — отметил Сергей Карякин.​​

​В этом сезоне, в год Защитника Отечества, в рамках Суперфинала Кубка Карякина прошел отдельный турнир среди участников СВО, победителем которого стал Сергей Некрасов.

​«Я очень шахматы люблю и считаю, что это своеобразная тренировка. Вот есть физкультурная зарядка, где вы тренируете тело, а шахматы — это идеальный тренажер для мозга. В шахматы играть надо всем. Турнир просто замечательный, прошел хорошо. Тем более хорошая приятная погода и хорошие приятные люди вокруг, поэтому все отлично», — сказал победитель турнира среди ветеранов СВО Сергей Некрасов.

​В «Финале А» в каждой из пяти возрастных категорий за победу сражались пять лучших шахматистов первого и второго этапов Кубка Карякина, а также призеры первенств Московской области и Московского региона. Соревнования в рамках «Финала Б» были открыты для всех желающих и также состоялись в пяти возрастных группах: среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., 2017 г. р. и моложе, а также в открытой категории без учета возраста. Самым юным участником Суперфинала стал Илья Чижов 2020 года рождения.

​«Илья стал увлекаться шахматами совсем недавно. Тренируется он дома, играет с нами, с родителями и родственниками. А сегодня мы смогли здесь, прямо на турнире, найти тренера. Теперь он продолжит занятия уже в шахматной секции. Мы очень рады, что у нас в Лобне проводится такое мероприятие. Как только мы увидели объявление о соревнованиях, то сразу записались и пришли, так как ребенку нравится играть», — рассказала об успехах самого юного участника турнира его мама Светлана Чижова.

​Кроме того, в рамках Суперфинала Кубка Карякина прошли турниры: среди ветеранов, среди участников СВО, а также многочисленные шахматные викторины для всех желающих. Самым возрастным участником соревнований стал 91-летний житель Лобни Владимир Костюк.

​«В своем первом шахматном турнире я принял участие, когда мне было 14 лет. А участником Кубка Карякина я стал совершенно случайно. Я просто вышел из дома, пошел прогуляться по парку, увидел, что идет регистрация, ну и не смог удержаться, оставил заявку. Хочу пожелать молодому поколению всегда дерзать и вкалывать, в любом деле, особенно в шахматах», — поделился эмоциями Владимир Костюк.

​Завершился масштабный шахматный фестиваль сеансом одновременной игры между лучшими молодыми шахматистами и сенатором РФ, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Московской области, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

​В роли комментатора выступила спортивный журналист, международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошел в новой локации — балашихинском парке «Пехорка». Второй этап состоялся в международный День шахмат в парке «Елочки» в Домодедове. Каждый из этапов Кубка собрал свыше 300 начинающих и опытных шахматистов из более чем 10 регионов России. Соревнования прошли в рамках спортивного марафона «Сила России», традиционно проводимого сторонниками партии «Единая Россия». Напомним, в Московской области реализуется партийный проект «Детский спорт» — инициатива «Единой России», направленная на подготовку сильных спортсменов, развитие массового спорта среди жителей региона и популяризацию шахмат и других спортивных дисциплин.

Победители и призеры всех турниров были награждены кубками, медалями, эксклюзивными подарками и мороженым. Мороженое от компании-партнера «Чистая линия» бесплатно получили все участники. Более того, трем самым представительным шахматным федерациям городских округов Подмосковья федерация шахмат Московской области выделила гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки. А общеобразовательные школы региона, представившие на турнир наибольшее количество участников, получили путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок».

​Найти подробную информацию о результатах соревнований и следить за актуальными новостями федерации шахмат Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.