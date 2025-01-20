Ступинский «Капитан» уступил «Динамо Санкт-Петербург» в гостевом матче

Хоккейный клуб «Капитан» из Ступина провел гостевой матч против одного из лидеров Молодежной хоккейной лиги — МХК «Динамо Санкт-Петербург», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игра прошла в рамках Olimpbet чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Ступинцам не удалось одержать победу, уступив со счетом 3:2.

Матч начался в высоком темпе, обе команды демонстрировали активную игру в атаке. Первыми счет открыли хоккеисты «Капитана». Отличился Артем Филимошин. Хозяева льда быстро отыгрались, забросив две шайбы в течение одной минуты.

Во втором периоде преимущество петербуржцев увеличилось на одну шайбу.

В третьем периоде «Капитан» предпринял попытки отыграться. Аркадий Логинов сумел сократить отставание, но сравнять счет не удалось.

«Матч получился неплохой, сначала чуть провалились, потом старались отыграться. Подвела реализация, надо было пользоваться созданными моментами», — прокомментировал игру нападающий ХК «Капитан» Евгений Меньшенин.

Следующий матч «Капитан» проведет 20 января против «СКА-1946».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.