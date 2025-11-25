Студенты померились силами в турнире по быстрым шахматам в Раменском округе

Гжельский государственный университет – это не только кузница талантливых специалистов, но и место, где кипят страсти за шахматной доской. Ежегодно, с наступлением ноября, студенты с нетерпением ожидают одного из самых увлекательных событий в учебном году – турнира по быстрым шахматам, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Этот год не стал исключением. 24 ноября в вузе прошел очередной турнир, который собрал самых сильных шахматистов-любителей ГГУ. В аудиториях развернулась настоящая интеллектуальная битва, где стратегическое мышление, скорость реакции и умение просчитывать ходы на несколько шагов вперед стало ключом к победе.

Турнир по быстрым шахматам – это не просто соревнование. Это возможность проявить себя, встретиться с единомышленниками, ощутить азарт борьбы и, конечно же, получить ценный опыт. Многие студенты ГГУ активно занимаются шахматами в секции в университете и участвуют в городских соревнованиях. Для них университетский турнир – отличная возможность проверить свои силы и побороться за звание лучшего шахматиста ГГУ.

В этом году лидером турнира стала Ильина Ангелина, студентка отделения «Информационные системы и программирование».

Второе место заняла студентка, обучающаяся по направлению подготовки «Живопись», Скаридова Мария.

Третье место - Королева Зоя, студентка отделения «Информационные системы и программирование».

«Турнир по быстрым шахматам – это важная часть внеучебной жизни ГГУ. Мы рады, что он пользуется такой популярностью среди студентов. Шахматы развивают интеллект, учат стратегическому мышлению и воспитывают характер. Мы надеемся, что турнир станет еще более масштабным и привлечет больше талантливых студентов», - отметила главная судья турнира Воскресенская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.