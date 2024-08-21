Студенты Коломны завоевали две медали на международном турнире по бадминтону

Студенты факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне стали победителями и призерами международного турнира по бадминтону Afghanistan Badminton Championship, который завершился в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребята побывали на тренировочном сборе в Малайзии, а затем отправились на международные соревнования в Афганистан. На турнире Afghanistan Badminton Championship в Кабуле нашу страну представляли три студента», — рассказали в ГСГУ.

Владислав Добычкин, Глеб Степаков и Артур Печенкин завоевали по медали в одиночном мужском зачете — золотую, серебряную и бронзовую соответственно. В парном разряде Глеб Степаков и Артур Печенкин стали сильнейшими, а Владислав и его напарник из Афганистана заняли второе место.

«Очень здорово вновь оказаться на международном турнире, получить опыт и обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран. Для нас, «личников», это очень важно», — поделился эмоциями Глеб Степаков.

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