Стрелок из Подмосковья взял серебро этапа Кубка мира в Испании

Спортсмен из Московской области Антон Аристархов занял второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Гранаде с 5 по 13 апреля 2026 года. Он стал серебряным призером в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в Ногинске, показал высокий результат в соревнованиях среди мужчин. В упражнении «пневматический пистолет, 10 метров» он занял второе место.

Победителем этапа стал спортсмен из Китая, бронзу завоевал представитель Турции.

Аристархов является мастером спорта международного класса. Ранее он стал бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров, а также выиграл две золотые медали европейских первенств в командных соревнованиях 2019 и 2021 годов. На Олимпийских играх 2020 года в Токио спортсмен выступал за команду Олимпийского комитета России и занял 15-е место в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Этап Кубка мира по пулевой стрельбе проходит в Гранаде с 5 по 13 апреля 2026 года и объединяет сильнейших спортсменов из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.