Ставки и микрозаймы: лучший бомбардир российского футбола страдает лудоманией

20-летний нападающий Вадим Раков, считающийся одним из самых перспективных футболистов России, был отправлен в аренду в самарские «Крылья Советов» из-за своей лудомании. Руководство «Локомотива» приняло решение о временном переводе игрока после того, как узнало о его пристрастии к ставкам, сообщает SHOT .

Раков начал увлекаться ставками несколько лет назад, когда его зарплата в «Локомотиве» достигла 1 млн рублей. По словам близких, футболист не только тратил собственные деньги, но также брал микрозаймы от 15 тыс. рублей, а еще занимал у друзей, чтобы продолжить играть на тотализаторе.

Когда все вскрылось, в «Локомотиве» посчитали, что молодому игроку необходимо перевоспитание, и отправили его в Самару на год без возможности досрочно вернуться.

В новом клубе Раков получает около 1,5 млн рублей в месяц.