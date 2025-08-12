Стартует регистрация на ночной забег «Подмосковные вечера»

В Королеве 30 августа состоится ночной забег «Подмосковные вечера». Первая волна регистрации участников открывается 13 августа в 14:00 на сайте , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Прием заявок в рамках второй волны откроется 21 августа.

​Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Также будет организован детский забег на 500 метров без хронометража.

Регистрация для маленьких любителей бега будет проходить 30 августа непосредственно на самом мероприятии. Лимит участников на детский забег составляет 150 человек.

​Трасса забега «Подмосковные вечера» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков будет подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.

​Выдача стартовых пакетов будет проходить с 16:00 до 19:00 30 августа в стартовом городке. Отметим, что после окончания официального времени выдачи все невостребованные стартовые пакеты для дистанций 5 км и 10 км будут доступны для повторной регистрации в порядке живой очереди.

​Забег «Подмосковные вечера» — это уникальная возможность насладиться видами вечернего города, увидеть закат и первые звезды, а также активно и насыщенно провести вечер со своими близкими людьми и друзьями.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Место проведения: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1.

Дата проведения: 30 августа 2025 года.

​Время проведения: с 16:00 до 22:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.