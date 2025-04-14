Стань лицом своего региона: марафон «Земля спорта» ищет наставников

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Всероссийский марафон спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» приглашает тренеров и спортсменов стать частью команды и наставниками. Для этого необходимо иметь разряд мастера спорта, быть активным и вовлекать людей в спорт, сообщает пресс-служба марафона «Земля спорта».

Во время Всероссийского марафона наставникам нужно будет проводить мастер-классы, общаться с участниками и быть активной частью регионального этапа. После его проведения с помощью голосования выберут лучшего наставника. Он получит путевку на финал марафона.

Чтобы стать частью этого масштабного спортивного события, нужно заполнить анкету.

Региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» проведут летом в Подмосковье. На мероприятии пройдут семейные эстафеты, командные соревнования, сдача нормативов ГТО, силовые экстремальные виды спорта и другие дисциплины.

Марафон проходит с начала июня по конец августа и состоит из 3 этапов: муниципальный, региональный и всероссийский финал. В состязаниях участвуют тысячи людей из всех уголков страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава региона.