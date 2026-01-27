Срывы и разочарование: как избежать ошибок при похудении

Фитнес-тренер и нутрициолог Евгения Ян рассказала, какие ошибки чаще всего мешают людям похудеть и почему не стоит переживать из-за разовых срывов, сообщает «ФедералПресс» .

Многие сталкиваются с трудностями при попытках сбросить вес: срывы, разочарование и возвращение к прежним привычкам. По словам Ян, одна из главных причин неудач — неправильно выбранная мотивация и слишком жесткие цели.

Эксперт отметила, что часто люди начинают худеть не по собственному желанию, а под давлением окружающих или из-за внешних обстоятельств. Кроме того, завышенные ожидания, например, полный отказ от любимых продуктов и ежедневные тренировки, приводят к быстрому выгоранию и срывам.

«Я рекомендую начинать с небольших шагов: выпить стакан воды после пробуждения, пройтись пешком, изучить ближайшие фитнес-клубы. Постепенно добавляйте новые привычки, не требуйте от себя рекордов и относитесь к себе с пониманием», — посоветовала Ян.

Она подчеркнула, что разовый срыв, например, съеденный бургер или торт, не перечеркнет все усилия. Важно не испытывать чувство вины и на следующий день вернуться к привычному режиму. Ян советует придерживаться принципа 80 на 20: 80% рациона должны составлять здоровые продукты, а 20% — любимые лакомства. Такой подход помогает избежать переедания и сохранять мотивацию.

