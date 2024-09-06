Двее команды представят Клин в Студенческой хоккейной Лиге Москвы и области

В 20-х числа сентября стартует новый сезон открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. Клин в текущем году будут представлять сразу две команды, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первая — «РГСУ-КЛИН». В состав команды входят учащиеся института РГСУ. В прошлом сезоне ребята показали хороший результат, закрепившись в своем дивизионе «Запад» на третьей строчке турнирной таблице.

Кроме того, три игрока команды вошли в состав сборной Московской области, которая представляла регион на международном студенческом турнире «Студмир». Он прошел в Казани 22–25 мая. А сборную региона возглавил капитан «РГСУ-КЛИН» — Алексей Смирнов.

Новичками в новом сезоне станет команда колледжа РГСУ. Названия у команда пока нет. Но игроки уже упорно готовятся к старту. Все они — учащиеся и выпускники школы олимпийского резерва «Клин спортивный». Тренером команды стал Сергей Владимирович Жданов — профессионал своего дела, который работает в отделении хоккея около 20 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.