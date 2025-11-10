Сразу 3 клуба РПЛ заинтересованы в защитнике «Пари НН» Максиме Шнапцеве

К левому защитнику «Пари НН» Максиму Шнапцеву проявляют интерес три клуба из верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

Представители этих клубов контактировали с агентом футболиста, однако официальных предложений о переходе пока не поступало.

21-летний Шнапцев является воспитанником академии московского «Локомотива» и играет за «Пари НН» с 2023 года. Его соглашение с нижегородским клубом действует до 2027 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

