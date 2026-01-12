сегодня в 15:32

Спортсмены школы «Метеор» из Жуковского завоевали медали на соревнованиях в Коломне

Воспитанники спортивной школы «Метеор» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях Московской области по длинным метаниям, которые прошли 10 января 2026 года в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На соревнованиях Московской области по длинным метаниям в Коломне спортсмены жуковской школы «Метеор» заняли призовые места в различных возрастных категориях.

Среди юношей до 18 лет первое место и золотую медаль завоевал Андрюхин Николай. Серебро получил Мазур Борис, а бронзу — Джуя Амин.

Среди девушек до 20 лет победила Сучкова Арина. В категории до 18 лет лучшей стала Лапшина Ксения. В возрастной группе до 16 лет второе место заняла Желудкова Варвара, третье — Акимова Варвара.

Атлетов подготовил тренер Евгений Айдамиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.