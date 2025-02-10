Спортсмены Сергиева Посада стали победителями и призерами турнира по самбо

Всероссийские соревнования «Калининский фронт» по самбо состоялись в Тверской области с 7 по 10 февраля. В турнире приняли участие девушки и юноши от 14 до 16 лет. Четверо Сергиево-Посадских спортсменов стали победителями и призерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Даниил Ясавкин, воспитанник спортивной школы «Центр» из Сергиева Посада, провел восемь встреч и стал серебряным призером турнира. Юный спортсмен остался в шаге от выполнения норматива кандидата в мастера спорта. Теперь воспитаннику тренера Самвела Бадаляна открыт путь для участия в первенстве России по самбо.

Екатерина Захарова, Иван Суминов и Серафим Пушненков увезли из Ржева бронзовые медали.

На развитие и поддержку спорта в Сергиево-Посадском городском округе направлен проект «Zасамбо». Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.