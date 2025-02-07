Фото - © Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Рузского муниципального округа Московской о

Спортсмены Рузского округа завоевали три медали на соревнованиях по борьбе

Во Владимирской области в городе Петушки прошел турнир «Открытый ковер — Чемпионы» по греко-римской борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

По результатам соревнований 2-е место в весовой категории 55 кг завоевал Петкау Савелий, 3-е место заняли Учаева Дарья в весовой категории 53 кг и Жестовских Татьяна в весовой категории 62 кг.

Тренирует спортсменов Циммерман С. А.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.