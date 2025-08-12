сегодня в 11:47

Спортсмены Королева завоевали 4 медали на Международном турнире по тхэквондо

С 8 по 10 августа в городе Паттайя прошли международные соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие спортсмены из 27 стран, включая Россию, Таиланд, Филиппины, Индию, Непал, Корею, Сингапур, Узбекистан и многие другие. В результате напряженной борьбы королевские спортсмены из школы олимпийского резерва «Металлист» продемонстрировали яркие результаты, завоевав 4 медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полина Но блеснула в индивидуальной программе среди юниорок, завоевав золото, победив соперниц из Тайланда, Филиппин и Сингапура в пяти поединках.

Также стоит отметить Дарью Денисову, которая принесла в копилку сборной сразу три медали: бронзу в индивидуальных выступлениях и два серебра в командных соревнованиях.

Это достижение подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.