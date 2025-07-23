Спортсмены Королева получили губернаторскую стипендию

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист», представляющие Московскую область — Дарья Денисова, Петр Еремин, Алина Заикина и Полина Евстафьева — были удостоены престижной премии — имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря успешным выступлениям на чемпионате России ребята показали высокие результаты, добились медалей и выполнили нормативы спортивных званий, подтвердив статус лучших спортсменов региона. Благодаря этому достижениям юные спортсмены получили право получать специальную ежемесячную стипендию от правительства Московской области на протяжении всего 2025 года.

Именная стипендия является признанием высоких достижений юных талантов и стимулом продолжать тренироваться, расти профессионально и приносить славу Подмосковью и всей стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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