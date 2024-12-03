Спортсмены из Подмосковья завоевали медали на Чемпионате Азии
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На Чемпионате Азии по каратэдо Сито-рю, который сейчас проходит в Сингапуре, воспитанники школы Каратэ Кобудо Тацудзин взяли три медали разных достоинств, сообщает пресс-служба администрации горокруга Лобня.
Кристина Каюнова завоевала «золото» в категории ката девушки 14-15 лет, Роман Дмитриенко — «серебро» в категории кумитэ мальчики 10-11 лет до 35 кг, Владимир Дружинин — бронзу в категории юноши 14-15 лет до 57 кг.
Кроме того, в Подмосковье прошли соревнования и по другим видам единоборств.
Пятеро воспитанников школы бокса «Храбрый мальчик» приняли участие в межрегиональных соревнованиях, и трое из них завоевали золотые медали.
Также прошел ежегодный турнир по дзюдо «Осенний» среди юношей и девушек до 18 лет. Лобненские спортсмены, воспитаннки Спортивной школы «Академия спорта» продемонстрировали волю к победе, в результате чего завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.