сегодня в 17:05

Спортсмены из Подмосковья завоевали медали на Чемпионате Азии

На Чемпионате Азии по каратэдо Сито-рю, который сейчас проходит в Сингапуре, воспитанники школы Каратэ Кобудо Тацудзин взяли три медали разных достоинств, сообщает пресс-служба администрации горокруга Лобня.

Кристина Каюнова завоевала «золото» в категории ката девушки 14-15 лет, Роман Дмитриенко — «серебро» в категории кумитэ мальчики 10-11 лет до 35 кг, Владимир Дружинин — бронзу в категории юноши 14-15 лет до 57 кг.

Кроме того, в Подмосковье прошли соревнования и по другим видам единоборств.

Пятеро воспитанников школы бокса «Храбрый мальчик» приняли участие в межрегиональных соревнованиях, и трое из них завоевали золотые медали.

Также прошел ежегодный турнир по дзюдо «Осенний» среди юношей и девушек до 18 лет. Лобненские спортсмены, воспитаннки Спортивной школы «Академия спорта» продемонстрировали волю к победе, в результате чего завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.