сегодня в 13:04

Спортсмены из Подмосковья стали призерами соревнований по конному спорту

Команды из Подмосковья заняли 1 и 2 места на Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмены регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Владислав Пронский, Юлия Полякова, Юлия Мартьянова и Владислав Колосов стали лучшими во всех дисциплинах по паралимпийской выездке. Представители Московской области выступали в категориях «личный приз», «командный приз» и в произвольной программе (произвольная программа выездки с обязательными упражнениями под музыкальное сопровождение).

По итогам соревнований первое общекомандное место заняла команда Московская область-1, второе место — Московская область-2, третье — Калужская область.

В соревнованиях принимали участие четыре региона Российской Федерации: Калужская область, Ленинградская область, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Всероссийские соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по конному спорту проходили с 1 по 8 июня в д. Богданиха (Московская область) в конно-спортивном комплексе «Виват, Россия!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.