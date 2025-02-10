Спортсмены из Лобни стали призерами областных турниров

В Подмосковье состоялись соревнования по самбо «Золотой круг», на которых юные лобненцы завоевали призовые места. Лобненские спортсмены стали призерами областных турниров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводится ежегодно, в этот раз в нем приняли участие около 150 человек от 9 до 16 лет из Московской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей. Воспитанники лобненской школы «Академия спорта» под руководством тренеров Юрия Амбарцумова и Елены Норициной завоевали следующие награды:

Арсен Мкртчян — 1 место,

Максим Кудакаев — 2 место,

Ярослав Курепин — 3 место,

Александр Короленко — 3 место,

Богдан Олифиренко — 3 место.

Также в Московской области прошел открытый турнир по спортивному самбо «Путь к вершине». В нем приняли участие 10 спортсменов из Лобни. Ребята из спортивного клуба «Командор» под руководством тренера Артема Гомана стали призерами в своих весовых категориях:

Юсуп Кульманбетов — 1 место,

Артем Бобаков — 2 место,

Артем Грибанов — 3 место,

Евгений Глазков — 3 место,

Вероника Арбузова — 3 место,

Матвей Юшков — 3 место.

Организаторы поздравили юных спортсменов с высокими результатами и пожелали новых побед в будующих состязаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.