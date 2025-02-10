Спортсмены из Лобни стали призерами областных турниров
Фото - © Администрация г.о. Лобня
В Подмосковье состоялись соревнования по самбо «Золотой круг», на которых юные лобненцы завоевали призовые места. Лобненские спортсмены стали призерами областных турниров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Турнир проводится ежегодно, в этот раз в нем приняли участие около 150 человек от 9 до 16 лет из Московской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей. Воспитанники лобненской школы «Академия спорта» под руководством тренеров Юрия Амбарцумова и Елены Норициной завоевали следующие награды:
- Арсен Мкртчян — 1 место,
- Максим Кудакаев — 2 место,
- Ярослав Курепин — 3 место,
- Александр Короленко — 3 место,
- Богдан Олифиренко — 3 место.
Также в Московской области прошел открытый турнир по спортивному самбо «Путь к вершине». В нем приняли участие 10 спортсменов из Лобни. Ребята из спортивного клуба «Командор» под руководством тренера Артема Гомана стали призерами в своих весовых категориях:
- Юсуп Кульманбетов — 1 место,
- Артем Бобаков — 2 место,
- Артем Грибанов — 3 место,
- Евгений Глазков — 3 место,
- Вероника Арбузова — 3 место,
- Матвей Юшков — 3 место.
Организаторы поздравили юных спортсменов с высокими результатами и пожелали новых побед в будующих состязаниях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.