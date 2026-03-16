Спортсмены из Клина выступят на чемпионате Европы по шахбоксу

Спортсмены из Клина вошли в сборную России по шахбоксу по итогам чемпионата и первенства страны, которые прошли с 12 по 15 марта в Одинцове. Девять представителей школы «Клин спортивный» стали призерами турнира и помогли команде Подмосковья занять первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат и первенство России по шахбоксу прошли в Одинцове и собрали 370 спортсменов из 36 регионов страны. Представители спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный» показали высокий уровень физической и интеллектуальной подготовки. Девять клинчан завоевали призовые места.

Успешное выступление позволило сборной Московской области занять первое место в командном зачете. Второе место досталось команде Санкт-Петербурга, третье — сборной Челябинска.

«Для спортсменов, представляющих два, на первый взгляд, противоположных вида спорта, это возможность проявить другие свои сильные стороны. Шахматисты ломают стереотип, что они занудные ботаники, а боксеры докажут, что могут стратегически мыслить», — пояснил Евгений Митюгин, старший тренер высшей категории отделения единоборств школы «Клин спортивный».

По итогам соревнований сформирована сборная России для участия в чемпионате и первенстве Европы. Турнир пройдет в апреле в Турции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.