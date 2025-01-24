Спортсмены из Химок завоевали золотые медали на командном кубке по вольной борьбе

В Химках провели командный кубок спортивной школы «Альбаго» по вольной борьбе. В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Подмосковья и Липецка. Юные химчане завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание на турнире уделили поддержке детей из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» они регулярно посещают тренировки в школе «Альбаго» и принимают участие в соревнованиях.

«Победа наших спортсменов — это результат их упорства, таланта и поддержки тренеров. Мы гордимся нашими юными борцами и будем продолжать развивать спорт в округе, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что проект помогает социализировать подростков из малообеспеченных и многодетных семей, приобщая их к здоровому образу жизни. С 2016 года десятки химчан начали заниматься в спортивных секциях и творческих кружках.

Ранее в Химках прошел новогодний турнир по вольной борьбе с участием 100 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Твери. Воспитанники школ «Альбаго» и «Виктория» достойно представили городской округ. Все участники получили медали, грамоты и подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.