Спортсмены из Балашихи стали чемпионами России по практической стрельбе

Воспитанники стрелкового клуба «АТОМ» в Балашихе приняли участие в первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 1 по 3 ноября. Побороться за титул чемпиона приехали более 300 участников из более 30 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из Балашихи в первенстве приняли участие 27 спортсменов. По итогам соревнований три из них стали чемпионами России. Они показали лучшие результаты в дуэльном зачете, в общем и личном. Также 2 спортсменки клуба завоевали бронзовые медали.

Результаты соревнований: три спортсмена чемпионы России:

Горохов Алексей — первое место в дуэльном зачете (категория юниоры/серийный класс — пистолет);

Казьмищев Денис — первое место в общем и личном зачете (серийный класс/категория юноши — пистолет);

Крымов Евгений — первое место в общем и личном зачете (класс карабин, категория юниоры);

Симошенко Елизавета третье место (категория юноши и девушки/открытый класс — пистолет);

Волкова Евгения третье место (класс карабин/категория юниоры).

Практическая стрельба — вид стрелкового спорта для изучения и отработки приемов обращения с огнестрельным оружием. Соревнования по практической стрельбе всегда состоят из нескольких упражнений, для каждого из которых установлен свой набор мишеней и препятствий.

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