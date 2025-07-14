Спортсмены Химок стали призерами Евразийских игр по конному троеборью

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок приняли участие в Евразийских играх по конному троеборью. В турнире участвовали сборные из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. По результатам соревнований химчане выиграли золото и серебро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках Евразийских игр проходили «Евразийские молодежные игры» по троеборью, которые включали три олимпийских вида спорта: манежную езду, кросс и конкуру. Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки спортсменов Химок.

Так, среди спортсменов в возрасте 14-35 лет победителем стал Герман Сердечнов на лошади по кличке Бигул. В открытом классе среди участников от 12 лет и старше одержала победу Варвара Киселева на лошади по кличке Капри Ван Обос. В личном первенстве среди юношей и девушек серебряным призером стала Елизавета Михеева вместе с четвероногим напарником по кличке Тристан.

«Хочу от всей души поздравить химкинских спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях по конному троеборью! Ваши достижения — это результат упорного труда, целеустремленности и любви к конному спорту. Гордимся вами и желаем дальнейших успехов, ярких побед и новых высот», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Ранее воспитанники спортивной школы «Планерная» представили Химки на всероссийских соревнованиях по конному троеборью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.