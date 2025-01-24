Спортсмены Дмитрова завоевали медали на Кубке России по сноуборду

Дмитровские спортсмены Станислав Керженцев и Степан Наумов достойно представили Московскую область на пятом этапе Кубка России по сноуборду, который прошел в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В дисциплине «параллельный слалом» Станислав Керженцев уверенно занял первое место, продемонстрировав выдающуюся технику и скорость. Его товарищ по команде, Степан Наумов, также показал впечатляющий результат, финишировав всего в 0,04 секунды от победителя и завоевав серебряную медаль. Сноубордисты показали свои лучшие результаты в рамках соревнований.

«Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки наших спортсменов! Поздравляю Станислава и Степана с выдающимися результатами и желаю дальнейших успехов в будущих соревнованиях!» — сказал заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.