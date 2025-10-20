сегодня в 19:34

Спортсмены Богородского округа завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу

С 14 по 19 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходил Международный клубный чемпионат мира по боксу CISM. Спортсмены отделения бокса Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Володя Мнацаканян и Константин Опольский в составе команды ЦСКА стали победителями Чемпионата мира среди военнослужащих по боксу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Музее спортивной славы ЦСКА прошла церемония проводов сборной команды клуба. С нашими ребятами встретились начальник ЦСКА, полковник Артем Горомов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и руководитель департамента олимпийского бокса Федерации бокса России Андрей Истомин.

Международный совет военного спорта (CISM) был основан 18 февраля 1948 года во Франции и на сегодняшний день входит в число крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мировом масштабе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.