Спортсмены Богородского округа завоевали медали на турнире по тяжелой атлетике

С 19 по 25 ноября в манеже Центрального стадиона «АРСЕНАЛ» в Туле проходил Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Викторовича Серегина. Соревнования стали самыми представительными за всю истории турнира. Столь масштабное спортивное событие собрало порядка 800 атлетов. Сильнейшие спортсмены со всех уголков Российской Федерации приехали сюда, чтобы побороться за звание лучших, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва из Богородского округа достойно выступили на соревнованиях. В общей копилке нашей команды три золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Наши спортсмены показали великолепную технику и силу духа. Так, Власов Сергей победил в весовой категории 67 кг среди юношей 13-17 лет, а Клыков Андрей в весовой категории 49 кг занял второе место и впервые выполнил норматив «Кандидат Мастер спорта России».

Раскрыть свой потенциал и добиться столь высоких результатов на всероссийском уровне ребятам помогли их наставники — Бурнашева Ольга Михайловна, Сущак Владимир Пантелеевич и Аникеева Иляна Валерьевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.