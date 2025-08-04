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Спортсмены Балашихи получили 7 медалей на первенстве РФ по практической стрельбе

Первенство России по практической стрельбе из пневматического пистолета-карабина проходило с 30 июля по 3 августа. Команда «АТОМ» из Балашихи забрала 7 медалей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие 516 спортсменов из 37 регионов России. Из Балашихи участвовало 33 спортсмена, что стало самым большим показателем по численности участников от одного региона.

В результате соревнований ребята из Балашихи забрали 7 медалей. В командном зачете было получено золото (серийный класс), серебро (стандартный класс).

Первенство России проходило для двух возрастных групп: 11-15 лет и 16-20 лет. В индивидуальных зачетах Казьмищев Денис (11-15 лет) и Давыдов Ярослав (16-20лет) получили бронзовые медали.

В рамках дуэлей было получено три серебряных медали. Симошенко Елизавета (11-15лет), Горохов Алексей и Давыдов Ярослав (16-20лет) заняли вторые места в соревнованиях.

Практическая стрельба — зрелищный и азартный спорт, требующий непрерывного совершенствования навыков в условиях разнообразных и постоянно усложняющихся задач.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.