Спортсменки Можайского округа привезли медали с чемпионата мира по джиу-джитсу

В Бангкоке (Тайланд) 14 ноября завершился масштабный чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу. Можайские спортсмены подвели итоги своего выступления. В течение двух недель за медали боролись спортсмены разных возрастных категорий, и в заключительные дни на татами вышли ребята до 14 лет (U14). Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Среди призеров мирового первенства вновь блистали воспитанницы Можайского муниципального округа. В весовой категории до 40 кг бронзовую медаль завоевала Ника Нагулина.

Ее полуфинальный поединок стал настоящей интригой. Ника уверенно начала и была всего в секунде от выхода в финал, ведя в счете у сильной болгарской спортсменки. Однако на самой последней секунде матча случилась обидная контратака, которая лишила нашу спортсменку победы. Но, проявив настоящий характер и силу воли, Ника не сломалась. Она уверенно выиграла свою следующую схватку и по праву завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира.

«Это отличный результат и прекрасный задел на будущее», — комментируют ее наставники.

Бронзовый успех Ники поддержала ее подруга по команде — Софья Аршинова, выступая в весовой категории 57 кг. Девушка также поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзу в своей весовой категории.

«Выступление спортсменок на мировом уровне можно смело назвать блестящим. Общий итог: „золото“ и „серебро“ в категории U16, две „бронзы“ в категории U14 и „бронза“ чемпионата мира у Дарьи Гайдучок, — отметили в администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.