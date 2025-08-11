Спортсменки Химок завоевали медали в футбольном турнире

Женский футбольный клуб «МамСити» из Химок завоевал серебро на «Кубке футбольных мам — 2025» в дивизионе среди любительских команд. За главный трофей турнира боролись 12 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие шесть опытных команд в золотом дивизионе и шесть любительских — в серебряном дивизионе. В упорной борьбе футболистки из Химок заняли второе место среди любительских команд и завоевали призы Кубка: медали в форме самолета — символа города авиации, и фарфоровую бутсу. Нежная красота и прочность фарфора — словно философия женского футбола. Также звание лучшего игрока команды получила Анастасия Пахомова, лучшим защитником признали Ольгу Короткову.

Ранее футболистки «МамСити» заняли 1-е место на турнире в Смоленске и взяли золото Кубка в Иванове.

Футбол — самая увлекательная игра в мире, в которую играют почти 2 млрд человек, и теперь не только мужчины. Особенностью Кубка футбольных мам является его социальная значимость — проект не только популяризирует спорт среди женщин, но и объединяет мам из разных городов.

«Мы рады новым игрокам в команде. Благодаря более опытным сокомандницам и грамотно построенным тренировкам, новички быстро обучаются, набираются игрового опыта и уже после месяца тренировок отправляются на чемпионаты и турниры», — рассказала основатель и руководитель «МамСити» Екатерина Сурина.

Команда «МамСити» стала первой женской футбольной командой в Химках. За три года спортсменки одержали десятки побед в столичных и региональных турнирах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.