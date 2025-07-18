Спортсменка Сергиева Посада завоевала две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

Соревнования проходили в Подмосковном спорткомплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Дмитровского муниципального округа с 9 по 18 июля, спортсменка из Сергиева Посада Марьяна Романова завоевала золотую и серебряную медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Про Марьяну говорят ее почитатели: эта хрупкая и стеснительная девушка берет в руки винтовку или малокалиберную, или пневматическую, в каждом движении сила и уверенность. Новая победа гарантирована», — отметил тренер Андрей Вячеславович Горулев.

«Сначала я стреляла только из пневматики, а когда набила руку, попробовала себя в стрельбе из малокалиберной винтовки. С ней сложнее. Здесь и расстояние до мишени больше — 50 метров против десяти, и стреляешь патроном, а не пульками. Попадать в десятки начала почти сразу. Тренер сказал: «Раз ты понимаешь, как попадать в десятки, значит, из тебя выйдет толк», — поделилась спортсменка.

На счету девушки лично-командное первенство России, членство в сборной Московской области, теперь копилка наград пополнилась новым достижением — Марьяна выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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