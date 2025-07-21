Спортсменка Орехово-Зуева стала призером первенства России по плаванию

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С 16 по 20 июля в Обнинске проходило первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте 16-18 лет. В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 65 регионов страны. Ангелина Львова из Орехово-Зуевского округа выступала на соревнованиях в составе сборной команды Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В условиях высокой конкуренции Ангелина завоевала бронзовую медаль в личном первенстве на дистанции 100 м стилем баттерфляй.

В эстафетном плавании вместе с командой Ангелина завоевала серебряную медаль. На финише спортсменки сумели вырвать победу у команды из Санкт-Петербурга, уступив лишь команде из Москвы.

«Медали Первенства России — не только личное достижение Ангелины Львовой, но и гордость всей спортивной школы „Феникс“ и ДС „Восток“, гордость Орехово-Зуевского городского округа и Московской области», — отметила тренер-преподаватель высшей категории по плаванию ДС «Восток» Татьяна Грановская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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