Спортсменка из округа Пушкинский одержала победу на турнире по дзюдо в Москве

На татами вышли более 1100 юных дзюдоистов в возрасте до 15 лет, представляющих не только Москву и Подмосковье, но и множество других регионов страны, включая Ленинградскую область, Тверь, Рязань, Нижний Новгород, Тулу, Курск, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Калугу, Екатеринбург, Белгород, Тюмень, Пензу и Астрахань.

Среди участников турнира достойно проявили себя воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» из округа Пушкинский. Под чутким руководством тренера Владимира Новичкова ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивный характер.

Особо стоит отметить выступление Александры Чабровой. В напряженной и зрелищной борьбе, несмотря на проигрыш по очкам, Александра сумела переломить ход поединка. На последних секундах ей удалось провести эффектный бросок через бедро, который принес ей победу и бронзовую медаль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.