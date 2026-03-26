Спортсменка из Мытищ выиграла Всероссийский турнир по карате

Спортсменка из Мытищ Яна Берман 23 марта завоевала золото Всероссийских соревнований по всестилевому карате в Иркутске. Турнир стал отборочным этапом на летнюю спартакиаду молодежи России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Байкал-Арена» и собрали 650 участников из 12 регионов страны. Турнир «Байкальский шторм» стал важным этапом отбора на летнюю спартакиаду молодежи России.

Воспитанница мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Яна Берман показала высокий уровень подготовки и завоевала две золотые медали в технических дисциплинах ок-ката-ренгокай и ок-ката-годзю-рю.

Победа на всероссийском старте открывает спортсменке возможности для участия в крупных турнирах. В спортшколе отмечают, что результаты Яны Берман и других воспитанников отделения каратэ под руководством тренера Бориса Скрипачева подтверждают высокий уровень подготовки мытищинских спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.