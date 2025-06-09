Спортсмен Подмосковья стал чемпионом России по плаванию на открытой воде

Спортсмен Александр Степанов, представляющий Московскую область, завоевал золотую медаль чемпионата России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель региона завоевал титул чемпиона России в мужских стартах на 10 км. На втором месте расположился пловец из Удмуртской Республики, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Тульской области.

«Странно плыли. Казалось какой-то змеей мы плыли все время. Неровно. Выматывает такое. Результатом доволен, как обычно», – сказал после финиша Александр Степанов.

В рамках чемпионата России лучшие пловцы-марафонцы боролись за призовые места в заплывах на 5 и 10 км и в эстафете 4 × 1250 м. Соревнования проходили среди мужчин и женщин. Турнир стал отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 7 по 9 июня в гребном канале Ростова-на-Дону в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.