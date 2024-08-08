Фото - © Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

сегодня в 19:03

Спортсмен Подмосковья стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам

Представитель Подмосковья Андрей Гросул завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным боевым единоборствам, который состоялся во Вьетнаме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Андрей Гросул выступал в составе сборной России и удостоился первого места в дисциплине «вьет во дао» в весовой категории свыше 90 кг.

​По итогам чемпионата мира российские спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства, из которых четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых. Данный результат позволил сборной нашей страны занять второе место в общекомандном зачете. Первое место на счету хозяев соревнований — команды Вьетнама. На третьей позиции расположились представители Франции.

Российская сборная выступала под своим флагом, а во время торжественной церемонии награждения звучал национальный гимн РФ.

​Чемпионат мира по восточным боевым единоборствам прошел с 31 июля по 7 августа во вьетнамском городе Хошимин.

​Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.