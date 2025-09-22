сегодня в 13:29

Спортсмен Королева стал лучшим на Всероссийском турнире по боксу

В минувшее воскресенье в живописном поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики завершились традиционные всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, приуроченные к памяти легендарного генерала авиации Герою России Канамату Хусеевичу Боташеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования ежегодно собирают лучших молодых спортсменов со всей страны. В этот раз на ринг вышли представители 34 регионов России, показав высокий уровень мастерства и спортивного духа.

Королев на турнире представлял талантливый боксер школы олимпийского резерва Сергей Курочкин. На ринге он проявил выдающиеся бойцовские качества, стойкость и технику, победив всех соперников, завоевав золото турнира.

Особо отмечена воля Сергея к победе, проявленная в ходе напряженных поединков. За эти личные качества молодой чемпион был удостоен специального приза «За волю к победе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.