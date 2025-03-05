Спортсмен-колясочник из Подмосковья преодолел свой 110-й забег

Керлингист на колясках Виталий Данилов из городского округа Щелково — заслуженный мастер спорта и чемпион мира. Почти 20 лет назад Виталий попал в аварию и получил травму позвоночника, но не сдался. Он прошел долгий путь реабилитации и поставил перед собой цель — попасть в сборную страны. И ему это удалось. Сейчас спортсмен активно участвует в марафонах и полумарафонах по всей России, сообщает пресс-служба администрации Щелкова

Виталий — постоянный участник движения «5 верст», цель которого — привлечь людей к регулярным занятиям бегом или ходьбой. На этот раз он преодолел 5 километров в округе Пушкинский на набережной реки Серебрянки.

«Это мой 110-й заезд в проекте, я побывал в 85 городах нашей страны, где принимал участие в забегах. Я популяризатор этого движения в России. Было очень здорово. Спорту — быть!» — рассказал Виталий Данилов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.