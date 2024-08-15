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Спортсмен из Серпухова победил на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу

В городе Долгопрудный состоялся Всероссийский турнир «Жара» по пауэрлифтингу и стритлифтингу. Победу в турнире одержал спортсмен из Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 место в жиме лежа среди спортсменов с физическими особенностями в весовой категории 82,5 кг занял спортсмен клуба «Равные возможности» Игорь Старовойт. Он показал результат 130 кг.

Турнир являлся отборочными и предоставил возможность победителям и призерам абсолютного зачета квалифицироваться для участия в национальном чемпионате WRPF/WEPF 2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.