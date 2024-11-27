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Спортсмен из Подмосковья завоевал бронзу на Кубке России по самбо

В Краснодаре проходит Кубок России по самбо. Он собрал более 400 участников из 44 регионов страны. Спортсмены борются за медали соревнований и место в национальной сборной. Судейство осуществляют опытные судьи, большая часть которых — всероссийской категории, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

«Для нас большая честь принимать главные национальные соревнования — Кубок России по самбо. Лучшие спортсмены страны разыграют путевки в национальную сборную. Благодаря поддержке губернатора, Краснодарский край по темпам развития самбо давно и прочно занимает лидирующие позиции в России», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

На этих соревнованиях спортсмен школы единоборств «Авангард» г. о. Королев Савелий Солдатенков в разделе боевое самбо завоевал 3 место.

«Поздравляем спортсмена и его тренера Михаила Малова!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.