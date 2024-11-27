Спортсмен из Подмосковья завоевал бронзу на Кубке России по самбо
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В Краснодаре проходит Кубок России по самбо. Он собрал более 400 участников из 44 регионов страны. Спортсмены борются за медали соревнований и место в национальной сборной. Судейство осуществляют опытные судьи, большая часть которых — всероссийской категории, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.
«Для нас большая честь принимать главные национальные соревнования — Кубок России по самбо. Лучшие спортсмены страны разыграют путевки в национальную сборную. Благодаря поддержке губернатора, Краснодарский край по темпам развития самбо давно и прочно занимает лидирующие позиции в России», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
На этих соревнованиях спортсмен школы единоборств «Авангард» г. о. Королев Савелий Солдатенков в разделе боевое самбо завоевал 3 место.
«Поздравляем спортсмена и его тренера Михаила Малова!» — добавили в пресс-службе администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.