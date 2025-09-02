Спортсмен Чехова завоевал золото на соревнованиях по бодибилдингу

Спортсмен из муниципального округа Чехов Денис Гатауллин завоевал первое место на Всероссийских соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу «Возрождение». Турнир впервые проходил на территории Донецкой Народной Республики в городе Мариуполь. Участие приняли 263 спортсмена из 32 регионов страны. Командное первое место заняла команда Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже совсем скоро, 4 сентября, Денис Гатауллин отправится на Кубок мира по бодибилдингу IFBB MR WORLD в Объединенные Арабские Эмираты. Соревнования пройдут с 5 по 7 сентября. Далее у спортсмена Чемпионат Московской области, затем — Чемпионат Геленджика «Энергия черного моря», в октябре — Чемпионат России. 27 ноября Денис Гатауллин представит сборную команду России на Чемпионате мира в Саудовской Аравии.

С раннего возраста мужчина занимался различными единоборствами, такими как бокс и муай-тай, а десять лет назад он увлекся бодибилдингом, что позволило ему значительно улучшить физическую форму и достичь заметных успехов. У чемпиона своя методика подготовки к ответственным стартам. И он готов делиться бесценными советами для молодых спортсменов, которые только начинают привыкать к выступлениям.

«Даже если ты еще и не являешься чемпионом России, ты должен уверенно выходить на сцену. Тут важно еще не переигрывать. Спортсмен должен выйти спокойно, чтобы это не смотрелось наигранно», — отметил бодибилдер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.