Спортшкола «Метеор» в Балашихе приобрела новое оборудование

Так, были получены:

для тренажерных залов были приобретены электрические беговые дорожки, силовые тренажеры, гантели и штанги;

для плавательных бассейнов приобретены электроподъемники для маломобильных групп граждан, что особенно важно для спортсменов по адаптивному плаванию, которые занимаются в спортивной школе;

для отделения плавания приобретены современные стартовые площадки на тумбы бассейна;

для отделения художественной гимнастики приобретены высококачественные ковры для проведения соревнований;

для отделения баскетбола приобретены мобильные стойки со щитами и кольцами, позволяющие интенсифицировать тренировочный процесс;