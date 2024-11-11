Спортшкола «Метеор» в Балашихе приобрела новое оборудование
Фото - © Соц.сети депутата Совета депутатов Балашихи Евгения Николаева
Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе пополнила материально-техническую базу новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, были получены:
- для тренажерных залов были приобретены электрические беговые дорожки, силовые тренажеры, гантели и штанги;
- для плавательных бассейнов приобретены электроподъемники для маломобильных групп граждан, что особенно важно для спортсменов по адаптивному плаванию, которые занимаются в спортивной школе;
- для отделения плавания приобретены современные стартовые площадки на тумбы бассейна;
- для отделения художественной гимнастики приобретены высококачественные ковры для проведения соревнований;
- для отделения баскетбола приобретены мобильные стойки со щитами и кольцами, позволяющие интенсифицировать тренировочный процесс;
- для отделения греко-римской борьбы приобретены новые борцовские ковры, а также два комплекта аппаратуры для судейства соревнований областного и всероссийского уровня.
Это стало возможно благодаря материальной поддержке министерства спорта Московской области и администрации городского округа Балашиха.
Приобретенное оборудование позволит добиться новых успехов в спорте большому количеству воспитанников школы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.