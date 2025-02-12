Спортивные награды и звания трансгендеров* в США аннулируют

Министерство образования Соединенных Штатов отправило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS) с требованием аннулировать рекорды, звания, а также награды трансгендеров*, которые принимали участие в турнирах по женским видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

В Минобразовании США потребовали вернуть биологическим женщинам рекорды, звания, награды и признание, которое они утратили во время соревнований с изменившими пол мужчинами.

Такие корректировки делаются в соответствии с новой американской политикой NCAA. Она призвана не допустить мужчин к участию в соревнованиях по женским видам спорта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет добиваться от Международного олимпийского комитета полного отстранения трансгендеров* от участия в женских соревнованиях на Олимпиадах.

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