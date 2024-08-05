Спортивную школьную лигу организуют в Подольске

сегодня в 12:09

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обсудил на часе образования с профильными специалистами развитие спорта среди обучающихся и создание единой спортивной школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Запускаем в Подольске единую школьную спортивную лигу. Новый проект объединит неравнодушных к активному образу жизни ребят, даст возможность показать свои силы и умения в баскетболе, волейболе, мини-футболе, шахматах. Уверен, раскроем много новых талантов», — сказал Артамонов.

Тренировки команд будут проходить на базе родных учебных заведений. Соревнования — на лучших спортплощадках Подольска. Каждая школа разработает свою символику и выберет цвет формы, а власти помогут воплотить идеи в жизнь, приобрести форму, укрепить техническую базу. Также разработает меры поощрения лучших спортсменов, тренеров, школ.

Близится 1 сентября, поэтому школы уже сейчас активно включаются в работу. Планируется, что уже в октябре пройдут первые соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.