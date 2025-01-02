Специалист Антонов: начинающим лыжникам стоит уделить внимание связкам

«Главная задача, особенно для начинающих, — сделать так, чтобы активность не навредила. Для этого необходимо укрепить связки и позаботиться о подвижности суставов. Например, можно выполнять упражнения для голеностопного сустава, свода стопы, коленных суставов, квадрицепсов и бицепсов бедра», — сказал Антонов.

Он добавил, что отличным началом станут статические упражнения, такие как «стойка лыжника». Это полуприсед с руками, вытянутыми перед собой, собранными в замок.

«Держите позицию по 30 секунд. Такие упражнения укрепляют квадрицепсы, ягодичные мышцы и спину, готовя их к нагрузкам. Для укрепления икроножной мышцы, которая часто испытывает стресс при катании, рекомендуется растяжка икроножных мышц и ахиллова сухожилия. Это поможет предотвратить боль и проблемы, связанные с этими мышцами, после первых тренировок», — рассказал специалист.

Антонов подчеркнул, что необходимо также проверить подвижность голеностопного сустава: попробовать согнуть и вытянуть стопы в обе стороны, а затем подвернуть носки внутрь и наружу. Если движения симметричны и амплитуда нормальная, можно приступать к тренировкам.