«Спартак» рассматривает защитника «Сельты» Каррейру

Помимо него, клуб ведет переговоры еще с двумя игроками на эту позицию.

Ранее Radio Galega сообщало, что Каррейра получил выгодное финансовое предложение от одного из клубов Российской премьер-лиги. Действующий контракт игрока с «Сельтой» завершается 30 июня, после чего он получит статус свободного агента.

В минувшем сезоне Каррейра принял участие в 27 играх за испанский клуб, отметившись четырьмя результативными передачами. 24-летний защитник также имеет опыт выступлений за молодежную сборную Испании, в составе которой провел 4 матча.