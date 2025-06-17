«Спартак» рассматривает защитника «Сельты» Каррейру
Каррейра получил выгодное финансовое предложение от «Спартака»
Московский «Спартак» рассматривает защитника «Сельты» Серхио Каррейру как потенциального кандидата на усиление позиции правого защитника, сообщает Metaratings.ru.
Помимо него, клуб ведет переговоры еще с двумя игроками на эту позицию.
Ранее Radio Galega сообщало, что Каррейра получил выгодное финансовое предложение от одного из клубов Российской премьер-лиги. Действующий контракт игрока с «Сельтой» завершается 30 июня, после чего он получит статус свободного агента.
В минувшем сезоне Каррейра принял участие в 27 играх за испанский клуб, отметившись четырьмя результативными передачами. 24-летний защитник также имеет опыт выступлений за молодежную сборную Испании, в составе которой провел 4 матча.