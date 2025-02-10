«Спартак» обсуждает трансфер Фернандеша с «Бешикташем»
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«Спартак» рассматривает 26-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в качестве альтернативы сербу Ивану Иличу, сообщает Metaratings.ru.
По имеющейся информации, между клубами не проводились официальные переговоры, однако имело место неофициальное обсуждение возможного перехода Фернандеша, который уже хорошо знаком новому спортивному директору «Спартака» Фрэнсису Кахигао.
Кроме Жедсона, у «красно-белых» есть и другие кандидаты на замену Иличу.
Фернандеш играет за «Бешикташ» с лета 2022 года, когда подписал контракт после ухода из «Бенфики». За время своей карьеры в клубе он забил 14 голов и отдал 15 результативных передач в 114 матчах.
По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 17 миллионов евро.