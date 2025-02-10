«Спартак» обсуждает трансфер Фернандеша с «Бешикташем»

По имеющейся информации, между клубами не проводились официальные переговоры, однако имело место неофициальное обсуждение возможного перехода Фернандеша, который уже хорошо знаком новому спортивному директору «Спартака» Фрэнсису Кахигао.

Кроме Жедсона, у «красно-белых» есть и другие кандидаты на замену Иличу.

Фернандеш играет за «Бешикташ» с лета 2022 года, когда подписал контракт после ухода из «Бенфики». За время своей карьеры в клубе он забил 14 голов и отдал 15 результативных передач в 114 матчах.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 17 миллионов евро.